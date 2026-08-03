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Упродовж липня через російські обстріли на Херсонщині загинули 32 людини

Ще 464 людини зазнали поранень, серед них - діти.

Упродовж липня через російські обстріли на Херсонщині загинули 32 людини
Фото: З відкритих джерел

В липні росіяни безперервно атакували жителів Херсонщини, завдавали ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Упродовж місяця від російських обстрілів загинули 32 жителів, серед яких дитина. Ще 464 людини, зокрема 16 дітей, зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Найбільше жертв і постраждалих спричинили атаки безпілотників. Лише за місяць через такі удари 395 людей були поранені, 29 мирних жителів загинули.

Росіяни посилили на Херсонщині і авіаційні атаки. Внаслідок ударів керованими авіабомбами 17 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей.

"Для атак окупанти застосовували безпілотники, керовані авіаційні бомби, артилерію та інші види озброєння, намагаючись завдати максимальних втрат серед цивільного населення", - зазначили в МВА.

  • Упродовж 3 серпня російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії й дронів різних типів.   Відомо про одну загиблу людину, вісім – дістали поранень. 
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