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Крим без світла, води й пального: у ГУР розповіли про поглиблення кризи на окупованому півострові

У Криму загострюється гуманітарна та економічна криза.

Крим без світла, води й пального: у ГУР розповіли про поглиблення кризи на окупованому півострові
Крим без світла, води й пального
Фото: ГУР МОУ

У тимчасово окупованому Криму загострюється гуманітарна та економічна криза. На півострові фіксують масштабні відключення електроенергії й водопостачання, дефіцит пального, стрімке зростання цін на продукти та провал курортного сезону. 

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, у липні 2026 року на півострові стався тривалий блекаут. Лише за тиждень без електропостачання одночасно залишалися близько 1,4 млн абонентів. У низці міст перебої зі світлом тривали понад тиждень, а в окремих населених пунктах електроенергію подавали лише на кілька годин уночі. Також спостерігалися тривалі перебої з водопостачанням.

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Ситуація ускладнилася дефіцитом пального. Бензин на більшості АЗС з'являвся раз на кілька днів, а черги сягали понад кілометр. Вартість літра бензину АІ-95, за інформацією розвідки, досягала 269 рублів на заправках і до 300 рублів у перекупників.

Одночасно суттєво подорожчали продукти харчування. Зокрема, кефір, яйця та білий хліб в окупованому Криму коштують значно дорожче, ніж у сусідньому Краснодарському краї РФ.

У ГУР також повідомляють про погіршення ситуації в бізнесі. За перше півріччя 2026 року на півострові закрилися майже 400 закладів громадського харчування, а попит на оренду житла різко впав. Через постійні проблеми з електрикою, водою, інтернетом та безпекою туристичний сезон фактично провалився, а частина переселених до Криму росіян залишає півострів.

Крім того, за даними української розвідки, російська окупаційна адміністрація використовує кризову ситуацію для посилення мобілізаційного тиску. Так, у Джанкойському районі для отримання компенсації за тривалу відсутність світла й води від чоловіків почали вимагати підтвердження перебування на військовому обліку. Аналогічна вимога стосується і жінок із медичною освітою.

У ГУР наголошують, що поглиблення кризи є наслідком мілітаризації окупованого півострова та повномасштабної війни Росії проти України, а відновлення нормального життя в Криму можливе лише після його деокупації.

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