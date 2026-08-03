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МАГАТЕ завершило черговий моніторинг підстанцій "Укренерго", що забезпечують роботу українських АЕС

Експерти оцінювали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

МАГАТЕ завершило черговий моніторинг підстанцій "Укренерго", що забезпечують роботу українських АЕС
Фото: НЕК "Укренерго"

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії завершила чергову перевірку ключових підстанцій НЕК "Укренерго", які забезпечують живлення та видачу потужності українських атомних електростанцій. 

Під час моніторингу експерти оцінювали наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, повідомили в НЕК "Укренерго".

Особливу увагу місія приділила об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС.

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Голова правління компанії Віталій Зайченко наголосив, що ескалація російських атак, зокрема масоване застосування балістичного озброєння, вивела загрозу для ядерної безпеки на новий рівень.

"Україна надала місії МАГАТЕ доступ до ключових високовольтних підстанцій системи передачі, щоб міжнародна спільнота бачила реальний рівень загроз, спричинених російською агресією. Світ має усвідомлювати масштаби цієї небезпеки та вживати заходів для стримування кремлівського енергетичного терору", – зазначив Зайченко.

В "Укренерго" нагадали, що можливість комплексного моніторингу підстанцій стала можливою після розширення мандата місії МАГАТЕ у вересні 2024 року. 

Відповідної домовленості досягли Президент України Володимир Зеленський та генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Завдяки цьому міжнародні інспектори можуть контролювати безпекову ситуацію не лише на атомних електростанціях, а й на критично важливих об'єктах системи передачі електроенергії, які забезпечують їхню стабільну роботу.

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