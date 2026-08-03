Росіяни поранили двох цивільних у Білозерці на Херсонщині

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Двоє мешканців Білозерки Херсонської області звернулися до лікарні із травмами через вчорашній обстріл РФ.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулися двоє жителів Білозерки, які вчора вдень потрапили під удар російського дрона", – ідеться у повідомленні.

61-річна жінка та 65-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми та струс головного мозку. Їх госпіталізували.