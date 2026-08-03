Російський дрон знищив 300-річну Свято-Введенську церкву у Бериславі

Козацька церква у Бериславі, збудована у 1726 році, згоріла після атаки російського безпілотника.

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У Бериславі на Херсонщині внаслідок російської атаки 2 серпня згоріла Свято-Введенська церква – унікальна пам’ятка архітектури національного значення, відома як "дерев’яна церква". Після атаки російського безпілотника будівля згоріла.

Про це повідомило херсонське видання "Мост".

Храм, збудований у 1726 році, до останнього залишався чи не єдиною культовою спорудою на деокупованій частині Херсонської області, яка дивом уникала серйозних пошкоджень від російських обстрілів.

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Свято-Введенська церква була споруджена з дуба без використання металевих цвяхів – усі конструкції з'єднувалися дерев'яними шпонками. Вона є рідкісним зразком запорозького церковного зодчества та належить до середньонаддніпрянської архітектурної школи.

Історія святині сягає XVIII століття. У 1785 році полтавські козаки перевезли храм у розібраному вигляді Дніпром із Переволочної до фортеці Кизикермен, яка згодом стала містом Берислав. Спочатку церкву освятили на честь Воскресіння Христового, а в 1853 році перенесли на Введенське кладовище та переосвятили на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці.

За радянських часів святиню закрили й використовували як склад, а згодом навіть планували розібрати на дрова. Богослужіння відновили під час Другої світової війни.

Після початку повномасштабної війни храм залишався в управлінні Новокаховської єпархії УПЦ (МП).

У 2023 році Бериславська міська військова адміністрація зверталася до Міністерства культури з пропозицією повернути пам'ятку у державну власність, однак питання так і не було вирішене.

За інформацією місцевої влади, через постійні російські обстріли у Бериславі нині залишається близько 300 жителів.

Більше про місто Берислав Херсонської області читайте у матеріалі LB.ua "Берислав. Найстаріше поселення Херсонської області".