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Російська армія вранці 3 серпня атакувала дронами Чернігів. Внаслідок обстрілу загорілося одне з підприємств.

Інформацію про атаку начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський опублікував о 10:17. За уточненою інформацією від ДСНС, постраждалих двоє.

«На місці влучання виникли пожежі в приміщенні одного з підприємств міста та сухої рослинності. Також за іншою адресою загорівся причіп», – розповіли рятувальники.

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Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки обстрілу

Фото: ДСНС України в Telegram Ліквідація наслідків удару в Чернігові

Керівник центру Ігор Даниленко в коментарі Суспільному повідомив, що поранені чоловіки 50 і 60 років.

У 50-річного – мінно-вибухова травма, він у важкому стані. 60-річний чоловік отримав осколкові поранення голови й також госпіталізований.