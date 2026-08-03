Російська армія вранці 3 серпня атакувала дронами Чернігів. Внаслідок обстрілу загорілося одне з підприємств.
Інформацію про атаку начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський опублікував о 10:17. За уточненою інформацією від ДСНС, постраждалих двоє.
«На місці влучання виникли пожежі в приміщенні одного з підприємств міста та сухої рослинності. Також за іншою адресою загорівся причіп», – розповіли рятувальники.
Керівник центру Ігор Даниленко в коментарі Суспільному повідомив, що поранені чоловіки 50 і 60 років.
У 50-річного – мінно-вибухова травма, він у важкому стані. 60-річний чоловік отримав осколкові поранення голови й також госпіталізований.