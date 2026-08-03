Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський розглядає кандидатуру Рустема Умєрова для призначення головою Служби зовнішньої розвідки

Офіційно про це президент не повідомляв. 

Зеленський розглядає кандидатуру Рустема Умєрова для призначення головою Служби зовнішньої розвідки
Рустем Умєров
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розглядає екссекретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова кандидатом на призначення головою Служби зовнішньої розвідки. Спершу про це повідомили джерела УП в політичних колах. Співрозмовники LB підтвердили це. 

Рустем Умєров залишився без посади після призначення секретарем РНБО Ігоря Клименка, який до цього очолював міністерство внутрішніх справ. Володимир Зеленський називав Клименка кандидатом у міністри оборони, але зрештою на тлі масових протестів після звільнення Михайла Федорова МО в статусі тимчасового в.о. очолив Євгеній Хмара.

23 липня глава країни підтвердив, що зробив Рустему Умєрову кар'єрну пропозицію, але не сказав, яку. Також він казав, що Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких програм, як Drone Deals і українська антибалістична програма «Фрея».

Рустем Умєров виконує роль безпекового радника президента – так званого NSA. Він брав участь у переговорах з США і Росією, а після звільнення Андрія Єрмака очолив переговорну групу. 

Умєров має статус свідка в гучній справі «Мідас» про корупцію. За даними журналістів, основний підозрюваний, Тимур Міндіч, намагався посприяти тому, аби міністерство оборони закупило бронежилети. Ці бронежилети були невідповідної якості. 

Служба зовнішньої розвідки зараз не має повноцінного керівника. В статусі тимчасового в.о. з лютого цього року нею керує Олег Луговський. Попередній керівник СЗР Олег Іващенко очолив ГУР після того, як Кирило Буданов став головою Офісу президента. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies