Зеленський розглядає кандидатуру Рустема Умєрова для призначення головою Служби зовнішньої розвідки

Офіційно про це президент не повідомляв.

Президент Володимир Зеленський розглядає екссекретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова кандидатом на призначення головою Служби зовнішньої розвідки. Спершу про це повідомили джерела УП в політичних колах. Співрозмовники LB підтвердили це.

Рустем Умєров залишився без посади після призначення секретарем РНБО Ігоря Клименка, який до цього очолював міністерство внутрішніх справ. Володимир Зеленський називав Клименка кандидатом у міністри оборони, але зрештою на тлі масових протестів після звільнення Михайла Федорова МО в статусі тимчасового в.о. очолив Євгеній Хмара.

23 липня глава країни підтвердив, що зробив Рустему Умєрову кар'єрну пропозицію, але не сказав, яку. Також він казав, що Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці й розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких програм, як Drone Deals і українська антибалістична програма «Фрея».

Рустем Умєров виконує роль безпекового радника президента – так званого NSA. Він брав участь у переговорах з США і Росією, а після звільнення Андрія Єрмака очолив переговорну групу.

Умєров має статус свідка в гучній справі «Мідас» про корупцію. За даними журналістів, основний підозрюваний, Тимур Міндіч, намагався посприяти тому, аби міністерство оборони закупило бронежилети. Ці бронежилети були невідповідної якості.

Служба зовнішньої розвідки зараз не має повноцінного керівника. В статусі тимчасового в.о. з лютого цього року нею керує Олег Луговський. Попередній керівник СЗР Олег Іващенко очолив ГУР після того, як Кирило Буданов став головою Офісу президента.