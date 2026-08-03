Дрони атакували в Росії великий комплекс Wildberries та університет, де розробляли технології для дронів

У ніч на 3 серпня різні російські регіони атакували дрони. Міністерство оборони Росії заявило про збиття 131 БпЛА над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Орловською, Смоленською, Тульською областями, Кубанью, окупованим Кримом і акваторією Чорного моря, передають ворожі медіа.

У Владімірській області уражено складський комплекс. Губернатор Алєксандр Авдєєв заявив, що є руйнування та пожежа, не вказавши при цьому, про який комплекс йдеться.

Пресслужба Wildberries підтвердила, що під атакою перебував їхній склад. Це один з найбільших логістичних центрів цього маркетплейсу з площею 171 900 квадратних метрів, пише Exile+. Він відіграє ключову роль у розподілі товаропотоку між Московською областю і центральною, північно-західною та північною частинами.

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У Бєлгороді під ударом була будівля університету, де, за інформацією від місцевих пабліків, збирали і тестували дрони, передає Exilenova+. Університет підтверджував, що він проєктує автоматизовану систему управління БпЛА на базі мікропроцесора «Миландр», але стверджував, що для цивільних цілей.

Удари по ворожій логістиці

Сили оборони посилили атаки на логістику ворога, зокрема – безпосередньо на території Росії. Цілями стали й склади великого маркетплейсу Wildberries, які мають подвійне призначення. Ці хаби є критично важливими для постачання по всій території країни-агресора.

Докладно про ці атаки – в матеріалі Кирила Данильченка «Системні удари по логістиці».

За інформацією Financial Times, після ударів по перших п'яти складських комплексів Wildberries стала одним із найуразливіших елементів економіки Росії. Російський бюджет може втратити десятки мільярдів рублів податкових надходжень від одного з найбільших платників податків країни.