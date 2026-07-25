FT: Удари по складах Wildberries "оголили" нову вразливість воєнної економіки РФ

Серія українських ударів по логістичних комплексах Wildberries стала не лише серйозною проблемою для найбільшого маркетплейсу Росії, а й продемонструвала нову вразливість російської воєнної економіки.

Про це пише Financial Times.

До атак компанія Wildberries позиціонувала себе як російський аналог Amazon і навіть переконувала російського диктатора Владіміра Путіна, що здатна конкурувати на світовому ринку електронної комерції. Однак після ураження п'яти складських комплексів, сама компанія стала одним із найуразливіших елементів економіки РФ.

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У виданні нагадують, що удари по складах є частиною ширшої української кампанії із застосування далекобійних безпілотників. Якщо раніше основними цілями були російські нафтопереробні заводи, що призвело до дефіциту пального та зростання імпорту, то тепер під удар потрапив і сектор електронної комерції.

Wildberries є найбільшим маркетплейсом Росії. У 2025 році компанія повідомляла про оборот у 6,1 трлн рублів (близько 78 млрд доларів), а її мережа пунктів видачі охоплює як великі міста, так і невеликі населені пункти.

За даними російських ЗМІ, перші чотири атаки знищили близько 444 тисяч квадратних метрів складських площ, що становить приблизно 8% усіх складів компанії. Відновлення пошкоджених об'єктів може коштувати близько 36 млрд рублів.

Водночас російський Forbes оцінював збитки лише від першого удару по складах в Електросталі та Котовську у 150–235 млрд рублів. Це приблизно відповідає чистому прибутку Wildberries за 2025 рік.

Директор Eurasia Group Олександр Коляндр вважає, що економічні наслідки виходять далеко за межі втрати товарів.

"Втрата товарів змусить тисячі торговців припинити діяльність, що призведе до несплати податків, непогашення кредитів тощо", – зазначив він.

На його думку, російський бюджет може втратити десятки мільярдів рублів податкових надходжень від одного з найбільших платників податків країни.

Після пожеж багато підприємців заявили про повну втрату своїх товарів. Ситуацію ускладнило те, що менш ніж за два тижні до перших атак Wildberries змінила правила роботи, визнавши удари безпілотників форс-мажорною обставиною та звільнивши себе від обов'язку компенсувати збитки продавцям.

Після хвилі критики генеральна директорка компанії Тетяна Кім оголосила про програму підтримки для 88 тисяч найменших продавців. За її словами, компенсації розраховуватимуться так, ніби втрачений товар і надалі продавався у попередніх обсягах.