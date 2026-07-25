РФ вдарила по інфраструктурі у Сумах: є жертви та поранені

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Уночі російські війська атакували реактивним БпЛА поштове відділення у Сумах. Загинули та поранені цивільні.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко і ДСНС України.

Внаслідок удару реактивного безпілотника по поштовому відділенню троє людей загинули, один з них – 49-річний чоловік, особа другого чоловіка встановлюється", – каже Кривошеєнко.

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Також до лікарів звернулися 2 постраждалих: чоловіки 29 та 33 років з травмами легкої та середньої тяжкості.

У ДСНС України зазначають, що росіяни поцілили в цивільну інфраструктуру та поруч із житловим сектором. Горіли машини та нежитлові будівлі.

Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях. Через постійні ризики повторних російських ударів їм доводилося щоразу відходити в безпечні місця, а потім знову повертатися до гасіння.