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РФ вдарила по інфраструктурі у Сумах: є жертви та поранені

Троє людей загинули, ще двоє поранені.

РФ вдарила по інфраструктурі у Сумах: є жертви та поранені
наслідки атаки РФ по Сумах
Фото: ДСНС України

Уночі російські війська атакували реактивним БпЛА поштове відділення у Сумах. Загинули та поранені цивільні. 

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко і ДСНС України. 

Внаслідок удару реактивного безпілотника по поштовому відділенню троє людей загинули, один з них – 49-річний чоловік, особа другого чоловіка встановлюється", – каже Кривошеєнко. 

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Також до лікарів звернулися 2 постраждалих: чоловіки 29 та 33 років з травмами легкої та середньої тяжкості.

У ДСНС України зазначають, що росіяни поцілили в цивільну інфраструктуру та поруч із житловим сектором. Горіли машини та нежитлові будівлі. 

Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях. Через постійні ризики повторних російських ударів їм доводилося щоразу відходити в безпечні місця, а потім знову повертатися до гасіння. 

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