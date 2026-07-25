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На Херсонщині за добу ворог поранив 15 цивільних

Зі звільнених громад регіону евакуювали 26 людей. 

На Херсонщині за добу ворог поранив 15 цивільних
Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Упродовж минулої доби роіяни атакували 28 населених пунктів Херсонської області. Через ворожі обстріли 15 людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Станіслав, Новорайськ, Урожайне, Миролюбівка, Лиманець, Антонівка, Придніпровське, Благовіщенське, Понятівка, Садове, Комишани, Кізомис, Микільське, Костирка, Біляївка, Бургунка, Дніпровське, Золота Балка, Миколаївка, Новотягинка, Осокорівка, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Борозенське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гараж та автомобілі.

Через російську агресію 15 людей дістали поранення. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 26 людей. 

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