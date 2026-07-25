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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1450 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 437 550 солдатів.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1450 окупантів
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1450 окупантів, знищили 7 ворожих танків та іншу техніку росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 437 550 (+1 450) осіб 
  • танків – 12 208 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 25 011 (+11) од.
  • артилерійських систем – 46 724 (+78) од.
  • РСЗВ – 1 968 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 518 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.
  • крилаті ракети – 4 943 (+5) од.
  • кораблі / катери  – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 125 358 (+571) од.
  • спеціальна техніка – 4 462 (+8) од.

Дані уточнюються.

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