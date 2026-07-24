Бойові дії на Донеччині, 192 бойових зіткнення, ворожі обстріли, атака безпілотника на пасажирський поїзд. Яким запам’ятається 1612-й день повномасштабної війни.

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руїни на місці російськї атаки в Бучанському районі, 24 липня 2026 року

Росіяни вранці атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. За інформацією Офісу генпрокурора станом на 14:52, внаслідок удару по області загинули десять людей, близько 100 поранені. Є численні пошкодження житлових будинків.

Про атаку першою офіційно повідомила Українська рада зброярів. Там заявили, що інформацію про точне місце перебування учасників публічно не поширювали.

Обставини удару з'ясовуватимуть правоохоронці.

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«Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків», – повідомив генпрокурор.

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару вже завершено.

Російські війська 24 липня завдали удару по Київській області трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400. Сили ППО змогли перехопити одну з них, ще дві влучили у Бучанському районі.

За інформацією військових, близько 11:30 ворог випустив три балістичні ракети з північного напрямку. У результаті бойової роботи одна ракета була знищена, однак дві досягли цілей у Бучанському районі Київської області.

"Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим…", – ідеться у повідомленні.

Близько 11:45 російські війська також атакували Одеську область двома надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс", запущеними з тимчасово окупованого Криму.

Завдяки активній протидії Сил оборони України ворожі ракети цілей не досягли.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 липня на фронті від початку доби відбулося 192 бойові зіткнення.

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Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 липня – в новині.

На Дніпропетровщині росіяни завдали удару безпілотником по пасажирському поїзду.

"Моніторингова група вчасно попередила поїзну бригаду про потенційну загрозу, тож залізничники й пасажири встигли евакуюватися з вагонів", – ідеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Удар припав по локомотиву.

Пізно ввечері 24 липня Сумську громаду атакували російські ударні безпілотники. Є жертви та поранені, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров

За оновленими даними, вже двоє загиблих унаслідок удару. Також є постраждалі, їх кількість уточнюється. Медики надають необхідну допомогу.

Ворожий безпілотник, попередньо реактивного типу, поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт.

Володимир Зеленський висловив готовність підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.

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Про це він сказав в інтерв’ю MAGA-блогерці Лорі Лумер.

«Так, я готовий. Я завжди казав президенту Трампу, що готовий приїхати до Сполучених Штатів — до Овального кабінету чи в Мар-а-Лаґо, це залежить від президента Трампа». – зазначив глава держави.

У розмові Зеленський також наголосив, що «якщо завтра ми можемо зупинити війну, зробити припинення вогню — це краще, ніж воювати 10–20 років заради перемоги і втрачати своїх людей».

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський повідомив, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні.

"Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", - зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна очікує від партнерів постачання ППО та розповів, що готується зустріч з Президентом США та його командою.

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