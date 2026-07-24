Сумська громада під атакою ворожих безпілотників: є жертви (оновлено)

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Пізно ввечері, 24 липня, Сумську громаду атакували російські ударні безпілотники. Є жертви та поранені.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров

За оновленими даними, вже двоє загиблих унаслідок удару.Також є постраждалі, їх кількість уточнюється. Медики надають необхідну допомогу.

Важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм. Загиблі – цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються.

Ворожий безпілотник, попередньо реактивного типу, поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт.

"Атака триває. Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не наближайтеся до місць влучань – зберігається загроза повторних ударів", - зазначив Григоров.