Сумська громада під атакою ворожих безпілотників: є жертви (оновлено)

Пізно ввечері, 24 липня, Сумську громаду атакували російські ударні безпілотники. Є жертви та поранені.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров
За оновленими даними, вже двоє загиблих унаслідок удару.Також є постраждалі, їх кількість уточнюється. Медики надають необхідну допомогу.
Важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм. Загиблі – цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються.
Ворожий безпілотник, попередньо реактивного типу, поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт.
"Атака триває. Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не наближайтеся до місць влучань – зберігається загроза повторних ударів", - зазначив Григоров.
- Росіяни атакували FPV-дроном рейсовий автобус на Сумщині. Антидронові сітки допомогли зменшити наслідки ворожої атаки.