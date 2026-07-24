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Зеленський: новий масований удар по Україні може статись впродовж 48 годин

За даними від розвідки, росіяни вже приготували ракети.

Зеленський: новий масований удар по Україні може статись впродовж 48 годин
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

 Володимир Зеленський повідомив, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. 

Про це президент заявив у вечірньому зверненні до українців.

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"Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", - зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна очікує від партнерів постачання ППО та розповів, що готується зустріч з Президентом США та його командою.

Зеленський заявив, що за інформацією від розвідки, в Росії готують на осінь нову, значну хвилю мобілізації. 

"Маємо превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир", - йдеться в повідомленні.

  • Зеленський провів нараду щодо безпеки та економіки: ракети для Patriot залишаються пріоритетом. Одним із головним пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони.
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