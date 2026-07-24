Зеленський: новий масований удар по Україні може статись впродовж 48 годин

За даними від розвідки, росіяни вже приготували ракети.

Володимир Зеленський повідомив, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні до українців.

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"Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", - зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна очікує від партнерів постачання ППО та розповів, що готується зустріч з Президентом США та його командою.

Зеленський заявив, що за інформацією від розвідки, в Росії готують на осінь нову, значну хвилю мобілізації.

"Маємо превентивно від цього захищатись – на всіх рівнях: на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідлстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир", - йдеться в повідомленні.