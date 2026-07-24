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ЄС викличе посла Росії через обстріли України і погрожує новими санкціями

Обмеження хочуть запровадити проти російського ВПК.

ЄС викличе посла Росії через обстріли України і погрожує новими санкціями
Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас пропонує запровадити нові санкції проти Росії через обстріли України.

Про це ідеться в дописі Каллас на платформі Х.

Глава євродипломатії, що удари Росії по Києву та інших регіонах навмисно спрямовані на цивільне населення.

За її словами, влучання в консульство Латвії у Слов'янську свідчить про повну зневагу Москви до міжнародного права. Каллас висловила повну підтримку Латвії та анонсувала дипломатичну відповідь Євросоюзу.

Каллас повідомила, що ЄС викличе посла Росії і запропонує внести військово-промисловий комплекс Росії до нових санкційних списків.

  • Як відомо, 23 липня армія РФ вдарила КАБом по Почесному консульству Латвії у Словʼянську.
  • Крім того, росіяни вранці атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. За інформацією Офісу генпрокурора, загинули люди, близько 100 поранені. Є численні пошкодження житлових будинків. 
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