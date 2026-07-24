ЄС викличе посла Росії через обстріли України і погрожує новими санкціями

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Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас пропонує запровадити нові санкції проти Росії через обстріли України.

Про це ідеться в дописі Каллас на платформі Х.

Глава євродипломатії, що удари Росії по Києву та інших регіонах навмисно спрямовані на цивільне населення.

За її словами, влучання в консульство Латвії у Слов'янську свідчить про повну зневагу Москви до міжнародного права. Каллас висловила повну підтримку Латвії та анонсувала дипломатичну відповідь Євросоюзу.

Каллас повідомила, що ЄС викличе посла Росії і запропонує внести військово-промисловий комплекс Росії до нових санкційних списків.