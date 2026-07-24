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Китай запровадив санкції щодо 14 європейських юридичних осіб у відповідь на 21-й пакет санкцій Євросоюзу, до якого увійшли китайські компанії.

Про це повідомило Міністерство комерції Китаю.

У відомстві заявили, що 14 європейських компаній внесли до списку експортного контролю "з метою захисту національної безпеки та інтересів, а також виконання міжнародних зобов'язань".

Відтепер китайським експортерам заборонено постачати цим організаціям товари подвійного призначення.

"Експортерам заборонено експортувати товари подвійного використання вищезгаданим 14 організаціям. Іноземним організаціям та фізичним особам заборонено передавати або надавати товари подвійного використання, що походять із КНР, цим організаціям. Уся поточна пов'язана з цим діяльність має бути негайно припинена", – йдеться у заяві.

У Міністерстві комерції КНР уточнили, що за виняткових обставин експортери можуть звернутися із заявкою на отримання спеціального дозволу.