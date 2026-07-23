У Євросоюзі погодили 21-й пакет санкцій проти Росії (оновлено)

У пакеті передбачено обмеження проти енергетичного та фінансового секторів Росії.

Євросоюз завершив погодження 21-го пакету санкцій проти РФ за її неспровоковану агресії проти України 23 липня. Це підтвердила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі X.

Рішення погодив Комітет постійних представників урядових делегацій держав-членів при Європейському Союзі (COREPER).

«Я вітаю ухвалення рішення щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, коли Україна набирає військового імпульсу, наші санкції продовжують підривати економічні основи військових дій Росії», – написала фон дер Ляєн.

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Щодо деталей про нові обмеження, то до списку додали ще 32 російські банки, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою.

«Ми заморожуємо коригування верхньої межі ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь», – додала президентка Єврокомісії.

Вперше ЄС націлився на судна, що допомагають «тіньовому флоту» країни-агресорки. Також у новому пакеті санкцій зробили важливий крок до офіційної заборони в’їзду російських комбатантів до ЄС.

Урсула фон дер Ляєн особливо подякувала Ірландії за ухвалення пакету.

I welcome the agreement on the 21st sanctions package against Russia.



At a time when Ukraine has built military momentum, our sanctions continue to weaken the economic foundations of Russia’s war effort.



We’re adding 32 more Russian banks to our transaction ban list.



As well… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2026

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення ще 9 червня. У ЄС сподівались, що його вдасться погодити до літньої перерви у роботі головних європейських інституцій. Вперше у пакет потрапила заборона на в’їзд російських військових, що брали участь у війні проти України. Проте це викликало заперечення південних країн, в які їдуть багато туристів з Росії.