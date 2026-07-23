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У Євросоюзі погодили 21-й пакет санкцій проти Росії (оновлено)

У пакеті передбачено обмеження проти енергетичного та фінансового секторів Росії.

У Євросоюзі погодили 21-й пакет санкцій проти Росії (оновлено)
ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії
Фото: detector.media

Євросоюз завершив погодження 21-го пакету санкцій проти РФ за її неспровоковану агресії проти України 23 липня. Це підтвердила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі X.

Рішення погодив Комітет постійних представників урядових делегацій держав-членів при Європейському Союзі (COREPER).

«Я вітаю ухвалення рішення щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У той час, коли Україна набирає військового імпульсу, наші санкції продовжують підривати економічні основи військових дій Росії», – написала фон дер Ляєн.

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Щодо деталей про нові обмеження, то до списку додали ще 32 російські банки, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою.

«Ми заморожуємо коригування верхньої межі ціни на нафту на рік, щоб російська військова машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь», – додала президентка Єврокомісії.

Вперше ЄС націлився на судна, що допомагають «тіньовому флоту» країни-агресорки. Також у новому пакеті санкцій зробили важливий крок до офіційної заборони в’їзду російських комбатантів до ЄС.

Урсула фон дер Ляєн особливо подякувала Ірландії за ухвалення пакету.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення ще 9 червня. У ЄС сподівались, що його вдасться погодити до літньої перерви у роботі головних європейських інституцій. Вперше у пакет потрапила заборона на в’їзд російських військових, що брали участь у війні проти України. Проте це викликало заперечення південних країн, в які їдуть багато туристів з Росії.

  • Напередодні за пришвидшене ухвалення нового пакету санкцій проти Росії виступила Німеччина. У Берліні закликали вдарити по тих сферах, які для Москви є найприбутковішими, зокрема, по торгівлі енергоносіями.
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