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Німеччина закликає ЄС якнайшвидше ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії

Новий пакет санкцій має посилити економічний тиск на Росію та скоротити її доходи.

Німеччина закликає ЄС якнайшвидше ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії
Фото: detector.media

Німеччина закликає країни Євросоюзу якнайшвидше погодити та ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії, відклавши всі наявні застереження.

Про це заявив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Йозеф Гінтерзехер, повідомляє Суспільне.

За його словами, Берлін наполягає на якнайшвидшому досягненні домовленості, адже новий пакет санкцій має посилити економічний тиск на Росію та скоротити її доходи, які використовуються для фінансування війни проти України.

"Ми принципово прагнемо якнайшвидше досягти результату, оскільки нам потрібен цей 21-й пакет санкцій. Наша мета залишається незмінною: посилити тиск на Росію, щоб максимально позбавити її доходів, необхідних для продовження агресивної війни в Україні, або принаймні за допомогою санкцій вдарити по тих доходах, які є для Росії найприбутковішими – а це доходи від продажу енергоносіїв", – зазначив Гінтерзехер.

Речник МЗС ФРН наголосив, що позиція Німеччини полягає в тому, щоб держави-члени ЄС відклали свої заперечення та якнайшвидше схвалили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії.

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