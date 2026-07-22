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У Молдові заборонили діяльність політичних партій-наступниць проросійської «Шор»

Суд також призупинив на один рік діяльність партії Moldova Mare.

У Молдові заборонили діяльність політичних партій-наступниць проросійської «Шор»
лого молдовської партії "Шор"
Фото: пресслужба партії "Шор"

У Молдові Апеляційна палата ухвалила рішення розпустити чотири політичні партії, які вважають наступницями визнаної неконституційною у 2023 році партії «Шор». 

Мова йде про партії «Шанс», «Відродження» (Renaștere), «Перемога» (Victorie) та «Альтернативна сила порятунку Молдови» (FASM), пише Newsmaker.

Суд також призупинив на один рік діяльність партії Moldova Mare.

Відповідні вердикти судді ухвалили за позовом Міністерства юстиції Молдови.

Лідер партії «Шанс» Олексій Лунгу під час засідання емоційно відреагував на рішення суду та назвав його «національною ганьбою».

Представники усіх п'яти політичних сил уже заявили про намір оскаржувати ухвалені рішення у вищій інстанції.

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