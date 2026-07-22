Reuters: Орбан заявив про "крах демократії" в Угорщині після обшуків у штабі його партії

Заяви Орбана прозвучали після обшуків в офісі партії "Фідес".

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Експрем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав своїх прихильників "відновити демократію" в країні, звинувативши новий уряд Петера Мадяра в її руйнуванні, пише Reuters.

Заява Орбана пролунала після обшуків у центральному офісі партії "Фідес". За словами представників партії, правоохоронці провели слідчі дії в приміщеннях, де розміщені інтернет-сервери партії. У "Фідес" назвали це "безпрецедентним втручанням" у сучасній історії Угорщини та звинуватили владу в політичному тиску.

Прокуратура Угорщини повідомила, що обшуки пов’язані з розслідуванням можливого незаконного привласнення коштів та інших кримінальних правопорушень у Національному фонді культури за часів уряду Орбана.

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Сам Орбан наполягає, що справа є політично мотивованою, а вилучення серверів мало на меті унеможливити роботу його партії.

"Проблема з Національним фондом культури була лише приводом для цього", – заявив він.

У своєму зверненні Орбан також стверджує, що після приходу до влади уряду Петера Мадяра Угорщина "перестала бути демократичною державою". Він розкритикував ухвалену парламентом конституційну поправку, яка передбачає припинення повноважень президента країни та голови Конституційного суду.

У партії "Тиса" відкидають звинувачення в авторитаризмі. Політсила має парламентську більшість, що дозволяє їй скасовувати рішення, ухвалені за часів уряду Орбана.