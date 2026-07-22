Президент США Дональд Трамп попередив, що він “не закінчив” війну з Іраном, яка вже коштувала його країні 37,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє France24.

Водночас головний дипломат США Марко Рубіо повторив заяву про те, що він готовий використовувати дипломатію для досягнення угоди з Тегераном.

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Зі свого боку речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що “дипломатичні обміни” з Вашингтоном через посередників тривають.

Війна Вашингтону та Тегерану наближається до п'ятимісячної позначки, а у листопаді відбудуться проміжні вибори в Палату представників США. Трамп зіткнувся з сильним політичним тиском щодо припинення конфлікту, який є непопулярним навіть серед частини його прихильників.

Критики вказували на вартість війни, яка, за словами керівника Пентагону Піта Гегсета зросла до 37,5 мільярдів доларів.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США звернулася до Конгресу із проханням схвалити виділення 87,6 мільярда доларів. Більшість цих коштів влада планує спрямувати на нагальні потреби, пов'язані з військовим конфліктом проти Ірану. Основну частину суми, а саме 67 мільярдів доларів, має отримати Міністерство війни США.

Американські військові заявили у вівторок, що одинадцяту ніч поспіль завдавали ударів по Ірану. Вони стверджують, що ці удари були спрямовані на військові об'єкти, щоб “ще більше погіршити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці”.