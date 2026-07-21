Також влада просить близько $300 млн на посилення безпеки американських посольств і дипломатичних представництв на Близькому Сході та в Південній Азії.

Адміністрація президента США звернулася до Конгресу із проханням схвалити виділення 87,6 мільярда доларів. Більшість цих коштів влада планує спрямувати на нагальні потреби, пов'язані з військовим конфліктом проти Ірану.

Основну частину суми, а саме 67 мільярдів доларів, має отримати Міністерство війни США, пише ВВС.

Ця пропозиція може зіткнутися із спротивом у Конгресі, оскільки війна з Іраном непопулярна серед виборців, а в листопаді на законодавців чекають проміжні вибори.

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У документі заклали 21 мільярд доларів на закупівлю боєприпасів, 17,3 мільярда — на оперативні витрати та 12,1 мільярда — на засекречені програми.

Також Білий дім просить близько 300 мільйонів доларів на посилення безпеки американських посольств і дипломатичних представництв на Близькому Сході та в Південній Азії, які раніше зазнали атак.

Решту коштів розподілять на інші потреби: зокрема, 11 мільярдів доларів отримають американські фермери, а 1,4 мільярда підуть на боротьбу зі спалахом Еболи в Центральній Африці.

Офіційних урядових оцінок загальної вартості війни не оприлюднювали з 12 травня, коли високопосадовець Пентагону озвучив цифру у 29 мільярдів доларів. Раніше у відомстві зазначали, що лише перший тиждень бойових дій коштував США 11,3 мільярда доларів. Попри короткі перемир'я, бойові дії відновилися, і цього тижня США завдали нових ударів.

У листі бюджетного управління Білого дому зазначають, що Пентагону необхідно терміново поповнити запаси озброєння. Голова Сенатського комітету з асигнувань Сьюзан Коллінз під час слухань заявила, що додаткове фінансування має вирішальне значення для захисту національної безпеки США. Вона визнала наявність розбіжностей у поглядах серед членів комітету щодо війни з Іраном, однак наголосила, що оборонне відомство має невідкладні потреби, а Конгрес зобов'язаний забезпечити військових усім необхідним.