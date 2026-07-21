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Іспанія забороняє куріння на терасах закладів і пляжах

Заборона розповсюджуватиметься на тераси барів і ресторанів, морські й річкові пляжі, відкриті басейни, спортивні майданчики, національні парки і службові авто.

Іспанія забороняє куріння на терасах закладів і пляжах
заборона куріння
Фото: The Conversation

Уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який значно посилює антитютюнові правила. 

Країна розширює перелік місць, вільних від тютюнового диму, повністю забороняє паління для неповнолітніх та прирівнює електронні сигарети до звичайних, пише Euronews.

Тепер документ має схвалити парламент. Нові правила стосуватимуться не лише сигарет, а й вейпів, нікотинових подушечок і кальянів. Тільки в Іспанії паління щороку забирає близько 50 тисяч життів, тому влада прагне закрити всі юридичні лазівки.

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Згідно з документами, заборона на паління розповсюджуватиметься на тераси барів і ресторанів, морські й річкові пляжі, відкриті басейни, спортивні майданчики, національні парки і службові авто. Також курити заборонять під час будь-яких публічних заходів на свіжому повітрі.

Окремо створять 15-метрові захисні зони біля входів до лікарень, шкіл, університетів, бібліотек, музеїв та дитячих майданчиків. Міністерка охорони здоров'я Моніка Гарсія підкреслила, що кожен повинен мати змогу відпочити на терасі закладу без чужого сигаретного диму.

Також законопроєкт уперше повністю забороняє неповнолітнім вживати будь-яку тютюнову продукцію. Раніше під забороною був лише продаж цигарок підліткам. Штраф за це порушення становитиме від 200 євро, проте для підлітків грошове покарання дозволять замінити громадськими роботами.

Електронні сигарети, вейпи без нікотину, кальяни і трав’яні суміші отримають такі ж обмеження, як і звичайні цигарки. Купити їх можна буде лише у спеціалізованих магазинах, яким до того ж заборонять розміщувати рекламу на вітринах.

Уряд також суттєво обмежує рекламу тютюну в інтернеті, на телебаченні та у ЗМІ. Ведучі, гості чи учасники телепередач більше не зможуть з'являтися в ефірі з цигарками або показувати бренди тютюнових компаній.

За недотримання нових правил передбачені штрафи від 200 до 600 тисяч євро. Після ухвалення парламентом та офіційної публікації документ набере чинності через 20 днів, а заклади матимуть два місяці на оновлення попереджувальних табличок.

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