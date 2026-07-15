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Брата прем'єр-міністра Іспанії визнали винним у корупційних діях

Чоловік скористався статусом Педро Санчеза, щоб отримати зручну посаду на регіональному рівні.

Брата прем'єр-міністра Іспанії визнали винним у корупційних діях
Прем'єр Іспанії Педро Санчез
Фото: EPA/UPG

Іспанський суд оголосив вирок у справі про зловживання службовим становищем з боку брата прем'єр-міністра Педро Санчеза Давида. Чоловіка було визнано винним в адміністративному правопорушення із забороною обіймати державні посади упродовж 9 років.

Як пише Reuters, брат голови уряду у 2017 році завдяки родинним зв'язкам отримав призначення від місцевої влади у провінції Бадахос. Він став керівником музичних консерваторій - цю посаду було згодом визнано непотрібною і створеною спеціально під Давида Санчеза в його особистих інтересах. 

Для прем'єра це вже не перший корупційний скандал щодо його оточення, який завершується вироком, що підтверджує обвинувачення. Колишнього помічника Санчеза нещодавно засудили до 24 років за ґратами. Також триває розслідування щодо його дружини Бегоньї Гомез, яка, за версією слідства, використовувала статус чоловіка для просування власної платної навчальної програми.

Голова уряду вважає, що за всіма корупційними справами стоять ультраправі опозиціонери, які прагнуть усунути його з посади.

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