Президент Сербії заявив, що відвідає саміт "Україна - Південно-Східна Європа"

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що візьме участь у саміті "Південно-Східна Європа – Україна".

Про це він сказав журналістам у Парижі, передає агенція Tanjug.

Поки що невідомо, же і коли відбудеться саміт, але Вучич зазначив, що планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

"Звичайно, співпраця – це добре. Я вже відвідав чотири такі зустрічі: в Одесі, Дубровнику, Афінах і Тирані. Але це також буде нелегко, враховуючи запропоновану декларацію та все інше", – сказав Вучич.