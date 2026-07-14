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Президент Сербії заявив, що відвідає саміт "Україна - Південно-Східна Європа"

Вучич планує зустрітися із президентом України. 

Президент Сербії заявив, що відвідає саміт "Україна - Південно-Східна Європа"
Президент Сербії Александар Вучич
Фото:  EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що візьме участь у саміті "Південно-Східна Європа – Україна".

Про це він сказав журналістам у Парижі, передає агенція Tanjug

Поки що невідомо, же і коли відбудеться саміт, але Вучич зазначив, що планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

"Звичайно, співпраця – це добре. Я вже відвідав чотири такі зустрічі: в Одесі, Дубровнику, Афінах і Тирані. Але це також буде нелегко, враховуючи запропоновану декларацію та все інше", – сказав Вучич.

  • У червні 2025 року Вучич вперше відвідав Україну - він узяв участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який тоді пройшов в Одесі. Учасники саміту підписали декларацію, у якій засудили війну Росії проти України та закликали міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації".
  • Вучич – єдиний учасник події, який її не підписав. 
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