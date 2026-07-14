Чорногорія закрила ще два розділи переговорів про вступ до ЄС

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Чорногорія закрила ще два переговорні розділи з Євросоюзом щодо конкурентної політики і митного союзу.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Тепер у Чорногорії попередньо закриті вже 18 із 33 переговорних глав.

Як овідомив державний міністр у європейських справах та обороні Ірландії Томас Бірн, який представляє ірландське головування в Раді ЄС, Чорногорія залишається лідером у процесі розширення ЄС. За його словами, розширення Євросоюзу є геополітичною необхідністю для європейської стабільності, безпеки і проведення демократичних реформ, тому це питання залишатиметься ключовим пріоритетом ірландського головування.

Євросоюз зможе повернутися до цих глав у майбутньому, якщо виникне така потреба.