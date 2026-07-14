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Чорногорія закрила ще два розділи переговорів про вступ до ЄС

Країна залишається лідером євроінтеграції.

Чорногорія закрила ще два розділи переговорів про вступ до ЄС
прапор Чорногорії

Чорногорія закрила ще два переговорні розділи з Євросоюзом щодо конкурентної політики і митного союзу. 

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Тепер у Чорногорії попередньо закриті вже 18 із 33 переговорних глав.

Як овідомив державний міністр у європейських справах та обороні Ірландії Томас Бірн, який представляє ірландське головування в Раді ЄС, Чорногорія залишається лідером у процесі розширення ЄС. За його словами, розширення Євросоюзу є геополітичною необхідністю для європейської стабільності, безпеки і проведення демократичних реформ, тому це питання залишатиметься ключовим пріоритетом ірландського головування. 

Євросоюз зможе повернутися до цих глав у майбутньому, якщо виникне така потреба.

  • Тим часом 14 липня Євросоюз офіційно відкрив шостий кластер “Зовнішні відносини” переговорів з Україною щодо її вступу до блоку.
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