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За підозрою у спричинені пожежі біля палацу поблизу Парижа заарештували двох осіб

Основна пожежа у Фонтенбло та ще одна поблизу охопили 1300 гектарів.

За підозрою у спричинені пожежі біля палацу поблизу Парижа заарештували двох осіб
Фото: EPA/UPG

У Франції за підозрою у спричинені пожежі поблизу одного з найвідоміших королівських палаців країни заарештували двох осіб.

Про це повідомляє Reuters зазначаючи, що пожежники всю ніч боролися з пожежею, яка охопила історичний ліс поблизу Парижа

“Пожежа не під контролем”, – заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс пізно в понеділок.

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За її словами, основна пожежа у Фонтенбло та ще одна поблизу, яка спалахнула в понеділок вдень, охопили 1300 гектарів.

Нуньєс повідомив, що пожежа палає всього за кілька кілометрів від палацу Фонтенбло, що й пояснює залучення значних сил, зокрема пожежних літаків і гелікоптерів.

У понеділок літаки Canadair пролетіли над річкою Сена, щоб заповнити свої резервуари, намагаючись стримати полум'я.

Всього за 70 км від Парижа пожежа змусила закрити автомагістраль A6, що з'єднує столицю з Ліоном та півднем. Менші пожежі в цьому районі також порушили рух швидкісних поїздів.

Фото: EPA/UPG

Країни Європи переживають дедалі частіші хвилі спеки та рекордні температури. Вчені стверджують, що пожежі спричинені зміною клімату, через що великі території континентальної Європи потерпають від посухи.

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