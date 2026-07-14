У Франції за підозрою у спричинені пожежі поблизу одного з найвідоміших королівських палаців країни заарештували двох осіб.
Про це повідомляє Reuters зазначаючи, що пожежники всю ніч боролися з пожежею, яка охопила історичний ліс поблизу Парижа.
“Пожежа не під контролем”, – заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс пізно в понеділок.
За її словами, основна пожежа у Фонтенбло та ще одна поблизу, яка спалахнула в понеділок вдень, охопили 1300 гектарів.
Нуньєс повідомив, що пожежа палає всього за кілька кілометрів від палацу Фонтенбло, що й пояснює залучення значних сил, зокрема пожежних літаків і гелікоптерів.
У понеділок літаки Canadair пролетіли над річкою Сена, щоб заповнити свої резервуари, намагаючись стримати полум'я.
Всього за 70 км від Парижа пожежа змусила закрити автомагістраль A6, що з'єднує столицю з Ліоном та півднем. Менші пожежі в цьому районі також порушили рух швидкісних поїздів.
Країни Європи переживають дедалі частіші хвилі спеки та рекордні температури. Вчені стверджують, що пожежі спричинені зміною клімату, через що великі території континентальної Європи потерпають від посухи.