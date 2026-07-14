Іран заявив про удар по американській авіабазі в Йорданії

Збройні сили Йорданії повідомили, що перехопили та збили чотири ракети, які увійшли до повітряного простору країни з території Ірану.

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Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що у вівторок завдав удару балістичними ракетами по американській авіабазі в Йорданії, одночасно закликавши йорданців домагатися ліквідації військових баз США на території своєї країни.

Про це пише Reuters.

Водночас Збройні сили Йорданії повідомили, що перехопили та збили чотири ракети, які увійшли до повітряного простору країни з території Ірану.

Тим часом американські війська завершили чергову хвилю ударів по Ірану, яку Центральне командування ЗС США (CENTCOM) розпочало раніше за наказом президента Дональда Трампа.

П'ятигодинна операція стала третьою поспіль ніччю американських ударів по Ірану після того, як Трамп відновив морську блокаду Ірану та запропонував запровадити 20-відсотковий збір за проходження суден через Ормузьку протоку під охороною США.

Іранські державні ЗМІ повідомили про удари по кількох містах країни. За попередніми даними, поранення отримали чотири людини, тривають рятувальні роботи.