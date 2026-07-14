Під час саміту НАТО Іран готував на Трампа замах

8-9 липня під час проведення в Анкарі саміту країн НАТО Іран планував спробу вбивства президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Як пише видання Turkiye Today, іранські чиновники розглядали приїзд республіканця до Туреччини як "єдину нагоду" і "найкращий шанс" для ліквідації господаря Білого дому. У Тегерані розробили конкретний план, про який дізналися представники західних спецслужб, які попередили про загрозу американську сторону.

Зрештою на час перебування Трампа у Туреччині заходи безпеки було посилено. Однією з помітних змін у планах глави держави стало повернення до Вашингтона складнішим логістичним маршрутом з "пересадкою" на одній з британських баз. Це було зроблено для того, щоб з небезпечної зони Трамп вилітав не новим менш досконалим з точки захисту катарським Боїнгом, а старим літаком Air Force One, який обладнаний усіма необхідними засобами.

Трамп сам зізнався пресі в одному з коментарів, що Іран хоче його вбити. Після цього перемир'я в межах меморандуму про взаєморозуміння між країнами було фактично припинене.