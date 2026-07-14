Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСвіт

Під час саміту НАТО Іран готував на Трампа замах

Загрозу для президента США вдалося попередити завдяки роботі спецслужб.

Під час саміту НАТО Іран готував на Трампа замах
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

8-9 липня під час проведення в Анкарі саміту країн НАТО Іран планував спробу вбивства президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Як пише видання Turkiye Today, іранські чиновники розглядали приїзд республіканця до Туреччини як "єдину нагоду" і "найкращий шанс" для ліквідації господаря Білого дому. У Тегерані розробили конкретний план, про який дізналися представники західних спецслужб, які попередили про загрозу американську сторону.

Зрештою на час перебування Трампа у Туреччині заходи безпеки було посилено. Однією з помітних змін у планах глави держави стало повернення до Вашингтона складнішим логістичним маршрутом з "пересадкою" на одній з британських баз. Це було зроблено для того, щоб з небезпечної зони Трамп вилітав не новим менш досконалим з точки захисту катарським Боїнгом, а старим літаком Air Force One, який обладнаний усіма необхідними засобами. 

Трамп сам зізнався пресі в одному з коментарів, що Іран хоче його вбити. Після цього перемир'я в межах меморандуму про взаєморозуміння між країнами було фактично припинене. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies