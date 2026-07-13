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Через взаємні атаки США та Ірану ціни на нафту зросли, а акції – впали

Найбільших втрат зазнали технологічні компанії. 

Через взаємні атаки США та Ірану ціни на нафту зросли, а акції – впали
Пакистанська фондова біржа
Фото: EPA/UPG

Світові фондові ринки знизилися, а прибутковість державних облігацій зросла після того, як нові взаємні атаки на Близькому Сході у вихідні спричинили різке подорожчання нафти.

Про це пише Bloomberg.

Найбільших втрат зазнали технологічні компанії. Акції SK Hynix у Сеулі впали на рекордні 15%. Ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 знизилися на 1,2%, а на S&P 500 – на 0,4%. У Європі будівельний сектор очолив зниження, внаслідок чого індекс Stoxx Europe 600 втратив 0,2%. Падіння південнокорейського індексу Kospi на 8,9% опустило азійські фондові ринки до найнижчого рівня за останній місяць.

Після того як США та Іран продовжили обмін ударами й у понеділок, а також зробили суперечливі заяви щодо статусу Ормузької протоки, ціна нафти Brent підскочила на 3,8%, майже до 79 доларів за барель. 

Прибутковість 10-річних державних облігацій США зросла на 1 базисний пункт - до 4,58%. Долар зміцнився, тоді як золото й біткоїн подешевшали.

  • Сполучені Штати та Іран у понеділок заявили, що саме вони контролюють Ормузьку протоку після серії атак, які протягом вихідних охопили значну частину Близького Сходу.
  • Нове загострення почалося після того, як у неділю Іран завдав удару по контейнеровозу в Ормузькій протоці біля узбережжя Оману. 
  • У понеділок тричі лунали сирени повітряної тривоги в Бахрейні, де базується П'ятий флот ВМС США. Кувейт повідомив про перехоплення ворожих ракет. Про пошкодження або жертви в обох країнах на той момент не повідомлялося. У Йорданії військові заявили, що збили чотири іранські ракети. За їхніми словами, інцидент не призвів до жертв чи матеріальних збитків. На території Йорданії також розміщені американські військові та авіація.
  • Іранські державні ЗМІ підтвердили нові удари по території країни, повідомивши про вибухи в кількох районах і щонайменше одного загиблого.
  • Атаки Ірану в неділю зачепили Бахрейн, Кувейт, Катар, Йорданію та навіть Оман, який разом з Іраном контролює територіальні води Ормузької протоки.
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