Світові фондові ринки знизилися, а прибутковість державних облігацій зросла після того, як нові взаємні атаки на Близькому Сході у вихідні спричинили різке подорожчання нафти.

Про це пише Bloomberg.

Найбільших втрат зазнали технологічні компанії. Акції SK Hynix у Сеулі впали на рекордні 15%. Ф'ючерси на індекс Nasdaq 100 знизилися на 1,2%, а на S&P 500 – на 0,4%. У Європі будівельний сектор очолив зниження, внаслідок чого індекс Stoxx Europe 600 втратив 0,2%. Падіння південнокорейського індексу Kospi на 8,9% опустило азійські фондові ринки до найнижчого рівня за останній місяць.

Після того як США та Іран продовжили обмін ударами й у понеділок, а також зробили суперечливі заяви щодо статусу Ормузької протоки, ціна нафти Brent підскочила на 3,8%, майже до 79 доларів за барель.

Прибутковість 10-річних державних облігацій США зросла на 1 базисний пункт - до 4,58%. Долар зміцнився, тоді як золото й біткоїн подешевшали.