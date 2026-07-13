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До Молдови залетів російський ударний дрон

За інформацією міністерства закордонних справ, потерпілих немає. 

Під час російської атаки на Одеську область 13 липня один з дронів залетів до Молдови. Він упав біля села Копанка і вибухнув, повідомило МЗС країни

Міністерство назвало це неприпустимим порушенням повітряного простору і черговим підтвердженням того, що агресивна війна Росії проти України становить прямі ризики для регіону. За інформацією МЗС, внаслідок детонації дрона ніхто не постраждав. 

«Міністерство закордонних справ рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова дроном Gheran-2 (Shahed-136), який під час російських повітряних атак проти Одеської області в Україні пролетів над територією нашої країни і впав поблизу села Копанки, округ Каузені, де він вибухнув», – йдеться у повідомленні. 

  • Це не перший випадок потрапляння російських дронів на територію країн-сусідок України. 
  • Сьогодні армія Росії атакувала в Одеській області транспортну інфраструктуру. 
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