Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
ГоловнаСвіт

У Великій Британії затримали підозрюваного у вбивстві колишньої депутатки Енн Віддекомб (оновлено)

Енн Віддекомб була депутаткою Палати громад від Консервативної партії у 1987-2010 роках. Вона була виступала проти абортів та розширення прав ЛГБТК+.

У Великій Британії затримали підозрюваного у вбивстві колишньої депутатки Енн Віддекомб (оновлено)
Енн Віддекомб у 2024 році
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії заарештували підозрюваного у вбивстві 78-річної колишньої депутатки парламенту Енн Віддекомб.

Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.

28-річного чоловіка заарештували в Південному Йоркширі.

Реклама

Підозрюваний є білим громадянином Сполученого Королівства та зараз перебуває під вартою поліції, йдеться у заяві.

Як пише Німецька хвиля, Віддекомб знайшли мертвою у її будинку в селі Гейтор-Вейл на південному заході Англії. Політикиня померла від тяжких тілесних ушкоджень. Її знайшли мертвою ще у четвер, 9 липня, але поліцію повідомили лише 10 липня.

Оновлено. Пізніше у поліції заявили, що доказів, які б свідчили про політичні мотиви вбивства жінки, немає, пише BBC. Правоохоронці не розшукують нікого іншого у зв'язку з її смертю. Для громадськості загроз не має.

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер назвав смерть Віддекомб “жахливою втратою”. Він підкреслив, що безпека політиків залишається питанням першочергової важливості, згадавши про вбивства депутатів Джо Кокс у 2016 році та Девіда Еймісса у 2021 році.

Енн Віддекомб була депутаткою Палати громад від Консервативної партії у 1987-2010 роках. З 1990 по 1997 рік Віддекомб обіймала різні посади в уряді Джона Мейджора: була заступницею міністра соціального забезпечення, заступницею міністра у справах зайнятості та заступницею міністра внутрішніх справ.

Після завершення парламентської кар’єри здобула популярність як учасниця телевізійних шоу Strictly Come Dancing та Celebrity Big Brother. Згодом приєдналася до партії Brexit, а пізніше стала речницею партії Reform UK. Вона була відома своїми консервативними поглядами, зокрема виступала проти абортів і розширення прав ЛГБТК+.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies