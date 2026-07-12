Унаслідок стрілянини на фестивалі у Торонто загинули дві людини, зловмисників шукають

Унаслідок стрілянини в канадському місті Торонто в суботу ввечері загинули двоє чоловіків, ще щонайменше шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє DW.
Інцидент стався на поблизу вулиць Сент-Клер-авеню Вест та Арлінгтон-авеню під час фестивалю “Сальса на Сент-Клер” – найбільшого вуличного фестивалю латиноамериканської музики в Канаді.
Правоохоронці знайшли дві одиниці вогнепальної зброї. Відомо, що відбулася перестрілка між двома чоловіками, які “безладно наражали на небезпеку величезну кількість людей”.
Підозрювані залишаються на волі, а місце події охороняється. Громадськість закликали уникати району події.
Заступник начальника поліції Торонто Френк Барредо повідомив журналістам, що спочатку було певне “занепокоєння щодо активного стрільця. Виявилося, що це не так”.
CURRENT INFO:— Toronto Police Operations (@TPSOperations) July 12, 2026
-6 people located w/gunshot wounds
-2 people pronounced deceased
-police remain o/s
-suspect(s) still outstanding
-more information to follow #GO1436736
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- Торонто – одне з найбезпечніших міст Північної Америки. Випадки стрілянини зі смертельними наслідками, особливо у громадських місцях і з кількома жертвами, є відносно рідкісними для Канади, якщо порівнювати зі США та Мексикою.