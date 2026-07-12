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Унаслідок стрілянини на фестивалі у Торонто загинули дві людини, зловмисників шукають

Відбулася перестрілка між двома чоловіками, які “безладно наражали на небезпеку величезну кількість людей”.

Унаслідок стрілянини на фестивалі у Торонто загинули дві людини, зловмисників шукають
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок стрілянини в канадському місті Торонто в суботу ввечері загинули двоє чоловіків, ще щонайменше шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє DW.

Інцидент стався на поблизу вулиць Сент-Клер-авеню Вест та Арлінгтон-авеню під час фестивалю “Сальса на Сент-Клер” – найбільшого вуличного фестивалю латиноамериканської музики в Канаді.

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Правоохоронці знайшли дві одиниці вогнепальної зброї. Відомо, що відбулася перестрілка між двома чоловіками, які “безладно наражали на небезпеку величезну кількість людей”.

Підозрювані залишаються на волі, а місце події охороняється. Громадськість закликали уникати району події.

Заступник начальника поліції Торонто Френк Барредо повідомив журналістам, що спочатку було певне “занепокоєння щодо активного стрільця. Виявилося, що це не так”.

  • Торонто – одне з найбезпечніших міст Північної Америки. Випадки стрілянини зі смертельними наслідками, особливо у громадських місцях і з кількома жертвами, є відносно рідкісними для Канади, якщо порівнювати зі США та Мексикою.
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