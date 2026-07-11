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Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв помститися за загибель свого батька

Новий верховний лідер наголосив, що помста залежить не лише від Ірану, а й від «вільних людей усього світу».

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї пообіцяв помститися за загибель свого батька
Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї (архівне фото)
Фото: Global Look Press

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї оприлюднив першу публічну заяву після початку похоронних церемоній свого батька та попередника, аятоли Алі Хаменеї. У зверненні, яке зачитало державне телебачення, він пообіцяв помститися за його загибель, передає Reuters

«Помста є вимогою народу і вона неодмінно має відбутися», — йдеться в заяві. 

Хаменеї також заявив, що Іран «помститься за кров мученицького лідера та всіх загиблих у двох війнах від злочинних і зганьблених убивць».

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Водночас новий верховний лідер наголосив, що помста залежить не лише від Ірану, а й від «вільних людей усього світу». 

«Незалежно від того, будемо ми поруч чи ні, це станеться, і незабаром кожна вільна людина у світі виконає свою частину цієї божественної місії», — зазначив він.

Читайте також Reuters: США вимагають від Ірану передати весь збагачений уран для укладення угоди
 

За даними Reuters, це перше публічне звернення Моджтаби Хаменеї після загибелі Алі Хаменеї, який був убитий 28 лютого внаслідок спільного американо-ізраїльського авіаудару на початку війни. Сам Моджтаба Хаменеї, який, за словами джерел агентства, також зазнав поранень під час атаки, відтоді не з'являвся на публіці.

Його тривала відсутність лише посилює невизначеність усередині країни. Частина іранців вважає, що новий верховний лідер має особисто з'явитися перед громадськістю, навіть якщо він досі оговтується від отриманих травм.

Reuters також зазначає, що останній обмін ударами між США та Іраном поставив під сумнів перспективи перемир'я, однак президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що сторони домовилися продовжити переговори.

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