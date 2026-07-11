Розвідка Естонії: Росія посилила інформаційну війну після ударів України по НПЗ

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Росія активізувала інформаційні операції проти країн Заходу у відповідь на успішні далекобійні удари України по нафтопереробних заводах та інших стратегічних об'єктах. Однією з головних цілей Кремля є послаблення міжнародної підтримки України.

Про це під час пресконференції заявив начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії, полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За його словами, Росія вже тривалий час проводить диверсійні та пропагандистські кампанії в Європі, які становлять військову, політичну, економічну та суспільну загрозу.

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"Для цього використовується ворожа риторика, спрямована проти Заходу, що супроводжується погрозами та демагогією. Головним звинуваченням є те, що причиною успіху України є допомога та підтримка, які надає Захід", – зазначив Ківісельг.

Він наголосив, що Москва болісно реагує на успішні удари українських сил по російській інфраструктурі та намагається створити в Європі відчуття загрози ескалації, щоб підірвати єдність союзників у підтримці України.

За словами очільника естонської військової розвідки, останніми днями Кремль активно поширює низку дезінформаційних наративів, зокрема про те, що:

країни Балтії та Фінляндія нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для атак по території Росії;

держави Балтії начебто масово висилають російськомовних жителів;

поширюються маніпуляції щодо можливого розміщення ядерної зброї в Литві та Фінляндії.

Ківісельг закликав критично ставитися до подібних інформаційних кампаній, які, за його словами, є частиною стратегії Кремля з дестабілізації ситуації в Європі.