Reuters: КНДР після саміту НАТО заявила, що не відмовиться від ядерної зброї

Північна Корея заявила, що міжнародний тиск із вимогою відмовитися від ядерної зброї більше не має сенсу, та різко розкритикувала США і країни НАТО після саміту Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що Захід нібито використовує тему північнокорейської ядерної програми як привід для посилення військових союзів та нарощування озброєнь.

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У Пхеньяні також назвали НАТО організацією, яка, за їхньою версією, "орієнтована на війну та конфронтацію" й переслідує власні геополітичні інтереси за рахунок безпеки в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У заяві наголошується, що спроби змусити КНДР відмовитися від ядерної зброї "остаточно втратили актуальність". Водночас у Північній Кореї стверджують, що питання денуклеаризації має стосуватися насамперед ядерних можливостей США та їхніх союзників, зокрема Південної Кореї, Японії та держав-членів НАТО.

Пхеньян також заявив, що й надалі захищатиме свій суверенітет та інтереси безпеки шляхом реалізації своїх "суверенних прав".

На саміті НАТО союзники оголосили про нові домовленості у сфері оборонного співробітництва та військових закупівель на суму понад 50 мільярдів доларів. Крім того, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив про намір розширювати співпрацю з Альянсом у сфері розробки передових технологій та виробництва озброєння.

Як зазначає Reuters, останніми роками Північна Корея значно активізувала військово-політичну співпрацю з Росією, підтримавши її війну проти України та суттєво посиливши власні міжнародні позиції.