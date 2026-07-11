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Reuters: КНДР після саміту НАТО заявила, що не відмовиться від ядерної зброї

Пхеньян наполягає на роззброєнні союзників НАТО.

Reuters: КНДР після саміту НАТО заявила, що не відмовиться від ядерної зброї
Кім Чен Ин спостерігає за випробуванням ракет
Фото: EPA/UPG

Північна Корея заявила, що міжнародний тиск із вимогою відмовитися від ядерної зброї більше не має сенсу, та різко розкритикувала США і країни НАТО після саміту Альянсу.

Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що Захід нібито використовує тему північнокорейської ядерної програми як привід для посилення військових союзів та нарощування озброєнь.

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У Пхеньяні також назвали НАТО організацією, яка, за їхньою версією, "орієнтована на війну та конфронтацію" й переслідує власні геополітичні інтереси за рахунок безпеки в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У заяві наголошується, що спроби змусити КНДР відмовитися від ядерної зброї "остаточно втратили актуальність". Водночас у Північній Кореї стверджують, що питання денуклеаризації має стосуватися насамперед ядерних можливостей США та їхніх союзників, зокрема Південної Кореї, Японії та держав-членів НАТО.

Пхеньян також заявив, що й надалі захищатиме свій суверенітет та інтереси безпеки шляхом реалізації своїх "суверенних прав".

На саміті НАТО союзники оголосили про нові домовленості у сфері оборонного співробітництва та військових закупівель на суму понад 50 мільярдів доларів. Крім того, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив про намір розширювати співпрацю з Альянсом у сфері розробки передових технологій та виробництва озброєння.

Як зазначає Reuters, останніми роками Північна Корея значно активізувала військово-політичну співпрацю з Росією, підтримавши її війну проти України та суттєво посиливши власні міжнародні позиції.

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