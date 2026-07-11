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ЗМІ: Іран порушив умови меморандуму зі США ще до початку обміну ударами

У Тегерані, схоже, не збиралися виконувати пункти, які стосувалися ядерних об'єктів.

ЗМІ: Іран порушив умови меморандуму зі США ще до початку обміну ударами
Фото: Укрінформ

Агенція CNN отримала інформацію про відбудову Іраном ядерних об'єктів, які були знищені та пошкоджені Сполученими Штатами упродовж воєнних дій, які відбувалися минулоріч та вже під час останньої спільної операції з Ізраїлем.

Згідно із супутниковими знімками, роботи проводилися на тих місцях, які неодноразово зазнавали ураження американськими повітряними силами через зв'язок з ядерною програмою Ірану зі збагачення урану для потенційної розробки атомної бомби.

Знімки доводять, що Іран порушив умови меморандуму про взаєморозуміння зі США ще до того, як відбулося припинення режиму тиші і обмін ударами по воєнних об'єктах. Згідно з документом, який мав стати рамкою для підписання між Вашингтоном і Тегераном ширшої мирної угоди, Іран не мав права на проведення робіт з відновлення ядерної інфраструктури. 

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