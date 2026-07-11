ЗМІ: Іран порушив умови меморандуму зі США ще до початку обміну ударами

Агенція CNN отримала інформацію про відбудову Іраном ядерних об'єктів, які були знищені та пошкоджені Сполученими Штатами упродовж воєнних дій, які відбувалися минулоріч та вже під час останньої спільної операції з Ізраїлем.

Згідно із супутниковими знімками, роботи проводилися на тих місцях, які неодноразово зазнавали ураження американськими повітряними силами через зв'язок з ядерною програмою Ірану зі збагачення урану для потенційної розробки атомної бомби.

Знімки доводять, що Іран порушив умови меморандуму про взаєморозуміння зі США ще до того, як відбулося припинення режиму тиші і обмін ударами по воєнних об'єктах. Згідно з документом, який мав стати рамкою для підписання між Вашингтоном і Тегераном ширшої мирної угоди, Іран не мав права на проведення робіт з відновлення ядерної інфраструктури.