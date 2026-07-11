Король Чарльз вперше за чотири роки зустрівся з онуками Арчі та Лілібет

Букінгемський палац повідомив, що король Великої Британії Чарльз ІІІ у приватному маєтку у Глостерширі зустрівся з усією родиною свого сина Гаррі.

Як пише BBC, для монарха це була перша за чотири роки можливість побачитися зі своїми онуками - принцом Арчі та принцесою Лілібет. Востаннє дружина Гаррі Меган разом з чоловіком перебувала у Британії у 2022 році на похороні королеви Єлизавети ІІ.

Гаррі вже близько тижня займається у Сполученому Королівстві благодійними заходами та справами, пов'язаними з просуванням ветеранських Ігор нескорених. Через відмову британського уряду надати йому та родині державну охорону принц вирішив не подорожувати з дружиною та дітьми аж до останнього моменту, коли вони все ж приєдналися до нього для непублічної частини візиту.

Брат Гаррі Вільям не має наміру з ним зустрічатися. Стосунки між дітьми короля були підірвані виходом автобіографії "Запасний", у якій Гаррі відверто розповів про свою "вторинну" роль при королівському дворі.