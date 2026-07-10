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У Китаї назвали війну РФ проти України одним із головних безпекових ризиків 2026 року, – СЗРУ

Для Китаю важливо не допустити поразки чи зближення Росії із Заходом.

У Китаї назвали війну РФ проти України одним із головних безпекових ризиків 2026 року, – СЗРУ
Китайський лідер Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Центр міжнародної безпеки та стратегії Університету Цінхуа (CISS) оприлюднив звіт про ключові зовнішні безпекові загрози для Китаю у 2026 році. Одним із головних факторів ризику експерти назвали війну Росії проти України. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

У звіті зазначається, що ескалація війни може призвести до поширення напруженості на Балтійський регіон, прямого зіткнення НАТО з Росією, закриття польсько-білоруського кордону та перебоїв у роботі залізничного маршруту China-Europe Railway Express. 

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Також, на думку аналітиків, Захід може посилити тиск на Пекін із вимогою активніше сприяти завершенню війни.

Водночас експерти CISS вважають, що окрема домовленість між США та Росією також не відповідає інтересам Китаю. У такому разі Вашингтон зможе переорієнтувати більше ресурсів на стримування КНР, Росія намагатиметься зменшити залежність від Пекіна, а Європа й Україна посилять критику Китаю через підтримку Москви.

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Окрім війни в Україні, серед найбільших зовнішніх загроз для Китаю автори звіту назвали можливу ескалацію навколо Тайваню, загострення ситуації в Південнокитайському морі, технологічний та економічний тиск США, а також кіберзагрози, пов'язані зі штучним інтелектом і розвитком квантових технологій.

За оцінкою CISS, найнебезпечнішим сценарієм у регіоні є можливе зіткнення китайських і філіппінських суден поблизу мілини Секонд-Томас, що може втягнути у конфлікт Сполучені Штати та Японію.

У Службі зовнішньої розвідки України звернули увагу на головний висновок китайських аналітиків: для Пекіна критичним є не сам результат війни Росії проти України, а збереження можливості контролювати її наслідки. 

Саме тому, йдеться у звіті, Китай і надалі прагнутиме стримувати ескалацію, не допустити поразки Росії та водночас перешкоджати її швидкому зближенню із західними країнами.

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