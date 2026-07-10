Китай висунув ультиматум Росії щодо використання ядерної зброї проти України

Таке попередження є вагомим для РФ, оскільки її військове виробництво зараз критично залежить від Китаю.

Китай вчергове закликав Росію навіть не думати про використання ядерної зброї проти України після того, як російська ядерна риторика активізувалася у 2026 році.

Коли чиновники та провідні медіа РФ почали відкрито обговорювати можливість застосування тактичних ядерних зарядів, у відповідь на це Пекін, який залишається головним партнером Москви, чітко підтвердив свою позицію проти будь-яких атомних ударів, повідомляє Bloomberg.

Високопоставлені китайські посадовці підтвердили європейським колегам, що передали це повідомлення Москві під час переговорів напередодні саміту НАТО. Таке попередження є вагомим для Росії, оскільки її військове виробництво зараз критично залежить від Китаю, звідки країна імпортує понад 90% підсанкційних технологій для виготовлення ракет і безпілотників.

Водночас західні розвідки наразі не фіксують жодних ознак підготовки Росії до реального розгортання або використання тактичної ядерної зброї.

Фахівці вважають, що Кремль свідомо залякує світ, сподіваючись послабити підтримку України з боку США та інших союзників. Більш імовірними кроками ескалації аналітики називають оголошення додаткової мобілізації в Росії або посилення гібридних атак на країни НАТО.

Москва активізувала ядерні погрози на тлі успішних ударів України по критичній інфраструктурі вглиб російської території, що загострило дефіцит пального та посилило економічні проблеми РФ. Російські аналітики відкрито закликають завдати превентивного ядерного удару для залякування Заходу, а Путін ще раніше оновив ядерну доктрину країни, розширивши умови для застосування такої зброї. Проте експерти зазначають, що реальні наміри Кремля видадуть не слова, а переміщення техніки та військ, чого розвідка наразі не спостерігає.