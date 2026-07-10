ЄС вимагає від Instagram і Facebook змінити функції, що викликають залежність

На думку Комісії, Reels і Stories у Facebook та Instagram можуть сприяти надмірному або навіть компульсивному використанню соціальних мереж.

Європейський Союз у п'ятницю звинуватив компанію Meta у порушенні європейських цифрових правил через роботу Instagram і Facebook. Регулятори заявляють, що низка функцій платформ спеціально створена для того, щоб утримувати користувачів якомога довше, і вимагають змінити механізми автоматичного відтворення відео та нескінченної стрічки. Якщо компанія цього не зробить, їй загрожують значні штрафи.

Про це пише Reuters.

Попередні висновки Європейської комісії стали результатом дворічного розслідування в рамках Закону ЄС про цифрові послуги, який зобов'язує великі онлайн-платформи активніше боротися з незаконним і шкідливим контентом.

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Європейська комісія, яка виконує функції цифрового регулятора ЄС, заявила, що Meta не провела належної оцінки ризиків, пов'язаних із сильно персоналізованими рекомендаціями контенту, автоматичним відтворенням відео та нескінченною стрічкою, яка постійно підвантажує новий контент і стимулює тривале перебування користувача на платформі. На думку Комісії, Reels і Stories у Facebook та Instagram можуть сприяти надмірному або навіть компульсивному використанню соціальних мереж.

Регулятор також розкритикував заходи Meta щодо зменшення цих ризиків. Зокрема нагадування про необхідність зробити перерву можна легко закрити, а батьківські інструменти контролю потребують значних зусиль, часу та технічних знань, тому не є достатньо ефективними.

Європейська комісія вважає, що Meta повинна за замовчуванням вимкнути автоматичне відтворення відео та нескінченну стрічку, запровадити дієві обов'язкові перерви у використанні застосунків та змінити алгоритми рекомендацій так, щоб вони були менш орієнтовані на максимальне залучення користувачів.

Meta не погоджується зі звинуваченнями.

Представник компанії Бен Волтерс заявив, що від початку розслідування Meta запровадила Teen Accounts — спеціальні акаунти для підлітків, які автоматично активують додаткові механізми захисту. Батьки можуть блокувати доступ до Instagram у нічний час та обмежувати щоденний час користування застосунком до 15 хвилин.

Meta також заявила, що продовжить конструктивний діалог із європейськими регуляторами.

Компанія може надати свої пояснення до висунутих претензій до того, як Комісія ухвалить остаточне рішення найближчими місяцями. Якщо порушення буде підтверджене, компанії загрожує штраф у розмірі до 6% її світового річного обороту.

Минулого місяця Meta також не змогла домогтися закриття позову, поданого генеральними прокурорами 29 штатів США, які стверджують, що Facebook і Instagram викликають залежність у дітей.

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Претензії ЄС до Meta багато в чому повторюють звинувачення, висунуті TikTok у лютому цього року, коли регулятори також вимагали змінити механізми, що стимулюють тривале користування застосунком.

Окремо Європейська комісія розслідує так званий ефект «кролячої нори» у Facebook та Instagram – ситуацію, коли алгоритми рекомендацій поступово затягують користувача до дедалі більшої кількості схожого контенту, спонукаючи його проводити на платформі значно більше часу.

Крім того, у квітні Комісія вимагала від Meta посилити заходи, які не дозволяють дітям молодше 13 років користуватися її соціальними мережами, попередивши про можливі штрафи у разі невиконання цих вимог.

У понеділок Єврокомісія має отримати висновки експертів, які можуть стати основою для запровадження загальноєвропейської заборони на використання соціальних мереж підлітками. Очікується, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить відповідні пропозиції у своєму щорічному зверненні про стан Європейського Союзу у вересні.