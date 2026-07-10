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Качка: ЄС готується відкрити шостий переговорний кластер про вступ України

Рішення Міжурядова конференція Євросоюзу має затвердити 14 липня.

Качка: ЄС готується відкрити шостий переговорний кластер про вступ України
торговий представник Тарас Качка
Фото: Facebook/Taras Kachka

Міжурядова конференція Євросоюзу 14 липня має офіційно затвердити відкриття шостого переговорного кластера у межах процесу вступу України до ЄС. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Тарас Качка.

За його словами, підготовчий орган Ради Євросоюзу вже погодив відповідне рішення.

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"Кластер 6 особливо важливий у сучасному глобальному середовищі безпеки. Він охоплює спільну політику безпеки та оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу, співпрацю у сфері розвитку, а також наближення України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Тепер ми з нетерпінням чекаємо офіційного рішення 14 липня", – зазначив Качка.

Підтримку подальшому розширенню Євросоюзу також висловив міністр європейських справ Ірландії Томас Бірн. 

За його словами, країна, яка головує в ЄС до кінця 2026 року, працює над просуванням переговорів щодо вступу нових держав.

"У вівторок я з великою надією побачу позитивний прогрес у процесі приєднання України, Молдови, Албанії та Чорногорії", – заявив Бірн.

У дописі в мережі X ірландського головування в Раді ЄС підтвердили: "Сьогодні всі держави-члени ЄС погодилися відкрити 6-й кластер для України та Молдови".

Президент Євроради Антоніу Кошта привітав прийняте рішення, зазначивши, що воно знаменує собою "ще один крок ближче до ЄС для України та Молдови".

"Наша рішучість підтримувати шлях України та Молдови до ЄС залишається на місці", – заявив він.

  • 15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого переговорного кластера про вступ України та Молдови до ЄС.
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