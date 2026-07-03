Угорщина розблокувала відкриття шостого кластера переговорів з Україною про вступ до ЄС

Але заблокованими залишається чотири.

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У переговорах щодо вступу України і Молдови до Євросоюзу стався прорив.

Угорщина погодилася надіслати Києву і Кишиневу офіційний лист, який запускає процедуру відкриття шостого переговорного кластера, що стосується зовнішніх відносин, передає RMF FM.

Цей напрямок став першим із п'яти кластерів, запуск яких Будапешт заблокував 23 червня. Тоді угорська сторона відмовилася надсилати офіційні листи для початку наступних етапів перемовин. Щоправда, це не означає повного розв'язання проблеми, адже Угорщина досі не погоджується на запуск процедур щодо решти чотирьох напрямків.

Через таку позицію Будапешта відкрити цього місяця всіх п'яти заблокованих переговорних кластерів не вдасться. Наразі офіційно відкритим залишається лише один розділ.

Водночас у Брюсселі немає згоди щодо одночасного відкриття всіх інших напрямків. Дедалі більше держав виступають за поступове ведення переговорів замість їхнього прискорення.