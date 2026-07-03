Кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, зросла в чотири рази

Кількість суден, що проходять через Ормузьку протоку, за останній тиждень зросла більш ніж у чотири рази.

Як пише Financial Times, за даними платформи морської аналітики Signal, середня кількість суден, які щодня входять до Перської затоки або залишають її, збільшилася з одного-двох суден протягом більшої частини конфлікту до восьми станом на 1 липня.

Одна з найбільших контейнерних компаній світу Hapag-Lloyd повідомила Financial Times, що чотири її судна, які раніше були заблоковані в Перській затоці, вже залишили регіон. Її конкурент Maersk також заявив, що два його судна минулого тижня успішно пройшли через Ормузьку протоку.

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Зростання судноплавства свідчить про те, що судновласники дедалі більше вірять у можливість безпечного проходу через стратегічну водну артерію без ризику бути атакованими. Поточні показники залишаються значно нижчими за довоєнний рівень.

Після підписання минулого тижня меморандуму про взаєморозуміння зі США Іран атакував два судна. Водночас, за даними Lloyd's List Intelligence, загальна кількість проходів у Перську затоку та з неї, включаючи так звані «темні рейси», коли судна вимикають GPS-транспондери, щоб уникнути виявлення, за тиждень до 28 червня сягнула 258, тоді як у перший тиждень кризи в березні вона становила лише 41.

До початку конфлікту через Ормузьку протоку проходило приблизно 20% світових поставок нафти й природного газу, а щодня її перетинали близько 135 суден.

Дві основні судноплавні смуги в Ормузькій протоці залишаються замінованими Іраном. За оцінкою Міжнародної морської організації, для повного відновлення безпечного судноплавства необхідно знешкодити близько 80 морських мін.

Поки що судна користуються або маршрутом, прокладеним Іраном, проходження яким потребує погодження з Корпусом вартових ісламської революції, або південним маршрутом уздовж узбережжя Оману. За словами представників судноплавної галузі та урядовців, США та Оман забезпечують певний рівень повітряного прикриття для суден, що використовують цей маршрут.

Більшість суден, які проходили через протоку останнього тижня, становили нафтові танкери. Судна, що виходять із Перської затоки, переважно перевозять нафту, видобуту ще до початку війни, яка весь цей час використовувалася як плавучі запаси. Понад 60 танкерів були іранськими. Тегеран користується тимчасовим пом'якшенням американських санкцій, яке дозволяє продавати іранську нафту, що вже перебувала на борту суден.

Головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф заявив нещодавно, що після скасування американської морської блокади Іран експортував 40 млн барелів нафти, продаючи її з 20-відсотковою премією порівняно з довоєнними цінами.

Також зросли поставки з інших країн Перської затоки. У середу кілька танкерів державної компанії ADNOC пройшли Ормузьку протоку конвоєм, скориставшись маршрутом уздовж узбережжя Оману. Минулого тижня ціна нафти Brent уперше від початку конфлікту повернулася до довоєнного рівня.