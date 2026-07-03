Сирія виключає військове втручання у Лівані попри тиск з боку США

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шайбані заявив про це президенту Лівану під час візиту у Бейрут.

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Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шайбані заявив президенту Лівану, що Дамаск не має наміру військово втручатися у справи його країни, незважаючи на тиск США.

Про це повідомив ліванський президент Жозеф Аун, пише France24.

Шайбані наразі перебуває з візитом у Бейруті. Там він уперше зустрівся зі спікером парламенту Набіхом Беррі, який є союзником “Хезболли”.

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Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сирія може “потурбуватися про Хезболлу”, критикуючи стратегію Ізраїлю у війні з цими бойовиками, яких підтримує Іран.

Але президент Сирії Ахмед аш-Шараа, який прийшов до влади у грудні 2024 року після повалення режиму Башара Асада, заявив, що не має наміру втручатися чи “знову відкривати старі рани”.

Шайбані сказав Ауну, що хоче “розвіяти плутанину, спричинену повідомленнями про потенційне сирійське військове втручання в Ліван”, додавши, що “Сирія не має наміру робити такий крок”.

Сирійський міністр також запросив Ауна від імені президента Шараа відвідати Сирію, що буде першим подібним випадком.

Шайбані заявив журналістам, що не виключає можливості зустрічі з “Хезболлою” в майбутньому.