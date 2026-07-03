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Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” вимагає припинити допомогу Україні через справу “Північних потоків”

У політсилі назвали підриви газопроводів “атакою на артерію німецької промисловості”

Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” вимагає припинити допомогу Україні через справу “Північних потоків”
Фото: ceskatelevize.cz

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла вимагає припинити допомогу Україні через справу з підриву газопроводів “Північні потоки”, пише Welt.

Йдеться про звинувачення громадянина України Сергія К. у співучасті у вибуху на “Північному потоці”.

“Доказів вже достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні”, – сказав Хрупалла.

Федеральна прокуратура припускає, що плани атак на трубопроводи “Північний потік” були розроблені від імені української державної влади. Про це йдеться в деталях обвинувального висновку проти колишнього українського офіцера, який вчора опублікувала прокуратура Карлсруе. 

Хрупалла назвав напад “атакою на артерію німецької промисловості”. За словами речника, напад мають розслідувати “ретельно та безкомпромісно” і викрити тих, хто замовив напад.

Він зазначив, що “не можна уникати жодного розслідування” щодо тодішнього керівництва української армії та розвідки.

Деталі справи

  • 1 липня стало відомо, що громадянину України висунули обвинувачення в причетності до серії вибухів на газопроводах в Балтійському морі, що сталися в 2022 році. Ними до повномасштабної війни російський газ постачали до Європи.
  • Офіційно Україна тоді заперечувала свою причетність до підривів.
  • Преса називає обвинуваченого як Сергій К.. Відомо, що йому 50 років, і це «військовий із Києва». Йому закидають участь у команді з семи людей, яка провела підриви. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала офіційних повідомлень від Німеччини про висунення обвинувачень її громадянину за підрив "Північних потоків".
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