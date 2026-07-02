Посол України у ФРН: Німеччина і Україна хочуть створити перспективну систему протиповітряної оборони

Україна та Німеччина перебувають у фазі створення понад десяти спільних підприємств в оборонній сфері.

Вони виготовлятимуть як далекобійну зброю, так і ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, повідомив посол України в ФРН Олексій Макеєв в інтерв'ю «Укрінформу».

Дипломат зазначив, що ключові українські та німецькі підприємства ракетних технологій наразі активно об'єднують зусилля. Зокрема, компанія MBDA, яка виробляє ракети Taurus і незабаром випускатиме перехоплювачі для систем Patriot, уклала меморандум із КБ «Луч» про спільні розробки далекобійного озброєння. Також Україна веде переговори з Німеччиною щодо рамкової угоди drone deal, яка дозволить обмінюватися технологіями та спільно виробляти безпілотники для партнерів.

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Окремим напрямком співпраці є створення європейської системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет, відповідну угоду про яку нещодавно підписали міністри оборони обох країн. За словами посла, Німеччина має всі необхідні компоненти: радари Hensoldt, ракетні компетенції MBDA та головки самонаведення від Diehl Defence. Макеєв наголосив, що ця система створюється не лише для України, а й для всієї Європи, яка наразі не має власної аналогічної розробки.

«Про це, звичайно, мають говорити компанії. Саме компанії розробляють, виробляють окремі компоненти, інтегрують їх. Ми бачимо, що зусилля президента і всієї команди спрямовані на те, щоб знайти і звести виробників. Адже антибалістична система – це не просто ракета-перехоплювач. Це двигун, система наведення, радари. І в Німеччині, в принципі, є всі необхідні складові для цього: прекрасні радари компанії Hensoldt, MBDA зі своїми компетенціями у виробництві ракет, головки самонаведення від Diehl Defence», - сказав Макеєв.

Сьогодні в Європі немає власної системи, здатної перехоплювати балістичні ракети, зауважив посол. Німеччина закупила ізраїльську систему Arrow, має Patriot. Але суто європейської системи поки що не існує.

«Мені здається, нам вдалося переконати весь світ, що з Росією треба говорити з позиції сили, а не слабкості. А позиція сили досягається не лише за столом переговорів, а й зброєю. І, звичайно, превентивними можливостями. І це також абсолютно відповідає інтересам Німеччини – мати зброю стримування: далекобійні системи, крилаті чи балістичні ракети, які стримуватимуть російську загрозу для всієї Європи», - наголосив дипломат.

Щодо планів отримати американську ліцензію для виробництва ракет Patriot, Макеєв зауважив, що технологія належить США, але німецька компанія MBDA вже має ліцензію на її випуск. Під час міжурядових консультацій у квітні сторони досягли домовленостей про постачання великої кількості цих ракет та можливе спільне виробництво, проте про місце розташування майбутньої виробничої лінії говорити ще зарано.