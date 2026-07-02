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У 2026 році вже відновили понад 16 млн кв. м доріг України

Пріоритетом залишаються автодороги, які мають стратегічне значення для оборони країни, життєдіяльності громад і безперебійного транспортного сполучення.

У 2026 році вже відновили понад 16 млн кв. м доріг України
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Міністерство інфраструктури України

В Україні у 2026 році вже відновили понад 16 млн кв. м дорожнього покриття. Пріоритетом залишаються автодороги, які мають стратегічне значення для оборони країни, життєдіяльності громад і безперебійного транспортного сполучення.

Як розповіли у пресслужбі Мінгромад, зараз продовжуються поточні ремонти та роботи з експлуатаційного утримання автошляхів державного значення в усіх областях України. 

Лише за останню добу відновили понад 90 тис. кв. м доріг. Роботи тривають на автошляхах міжнародного, національного та регіонального значення.

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На Дніпропетровщині завершено ремонт поточної ділянки  автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, де відновлено понад 280 тис. кв. м дорожнього покриття (біля н.п. Орільське,  Могилів, Китайгород, Царичанка). Роботи виконувалися окремими картами, і наразітам почали наносити і відновлювати розмітку.

На Львівщині завершили ремонт на ключових автошляхах державного значення: М-06 Київ – Чоп, М-10 Львів – Краковець, М-11 Львів – Шегині, Н-17 Львів – Радехів – Луцьк та Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига, а також на Західному обході Львова та Південному обході Городка. 

У Чернівецькій області завершили ремонт великими «картами» на дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Точкові роботи продовжуються.

На Сумщині завершили ремонт окремих ділянок дороги Н-07 Київ – Суми загальною протяжністю близько 14 км. Наразі тривають ремонтні роботи на автодорозі Н-12 Суми – Полтава, де планується відновити понад 13 км дорожнього покриття.

У Кіровоградській області завершено ремонт на об'їзній біля м.Знам'янка (М-30)  та автомобільній дорозі Н-08 Бориспіль – Кременчук – Дніпро. Водночас в області продовжуються роботи на дорогах Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, Н-01 Київ – Знам'янка та Н-24 Благовіщенське –  Миколаїв, завершення яких заплановано в липні.

Щодня на дорогах країни працюють понад 70 дорожніх бригад та понад 700 працівників.

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