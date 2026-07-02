У першому півріччі доходи загального фонду держбюджету виконано практично на рівні плану

У першому півріччі цього року доходи загального фонду держбюджету (без грантів) виконано практично на рівні плану - 1,3 трлн грн. Це на 21,7% більше обсягів першого півріччя 2025 року, повідомила глава бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.
За рахунок яких податків (зборів) наповнено загальний фонд держбюджету:
- імпортний ПДВ (отримано 318,2 млрд грн),
- ПДФО та військовий збір (204,9 млрд грн),
- податок на прибуток (186,4 млрд грн),
- ПДВ з вироблених в Україні товарів (160 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),
- кошти НБУ (146,1 млрд грн),
- імпортний акциз (86,3 млрд грн),
- внутрішній акциз (66,1 млрд грн),
- дивіденди та частина чистого прибутку держпідприємств (46,6 млрд грн),
- ввізне мито (30,9 млрд грн),
- рентна плата (28,8 млрд грн).
По деяких податках і зборах є перевиконання плану: від податку на прибуток підприємств (+25,4 млрд грн, або +15,8%), від ПДФО та військового збору (+11,2 млрд грн, +5,8%), від імпортного акцизу (+2,7 млрд грн, або +3,2%) та від рентної плати (+1,8 млрд грн, або на 6,7%).
Водночас не виконано план від: ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 26,3 млрд грн (або на 14,1%), дивідендів та частини чистого прибутку держпідприємств – на 18,9 млрд грн (або на 28,8%), імпортного ПДВ – на 7,8 млрд грн (або на 2,4%), внутрішнього акцизу – на 3,1 млрд грн (або на 4,5%) та ввізного мита – на 738,8 млн грн (або на 2,3%).
У першому півріччі цього року Україна отримала і спрямувала на проведення невійськових видатків загального фонду понад $18 млрд. З них майже $13 млрд – це безповоротна допомога, в основному це ERA Loans (без врахування коштів від Великої Британії, які мають цільове військове призначення) та Ukraine Support Loan від ЄС у частині макрофінансової підтримки.
Більше 37% видатків бюджету покривається за рахунок міжнародної допомоги, тому для фінансової стабільності необхідно продовжувати виконувати умови міжнародних партнерів в рамках меморандуму з МВФ, Ukraine Facility тощо.
Від розміщення ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за 6 місяців 2026 року спрямовано 230,4 млрд грн.
Напрямки використання коштів загального фонду в першому півріччі традиційні:
- оборона – 1,4 трлн грн, або 63% усіх видатків загального фонду,
- погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 288,9 млрд грн,
- соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 227,5 млрд грн,
- обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 184,5 млрд грн,
- програма медичних гарантій і скринінг здоров’я – 92,9 млрд грн,
- зарплата вчителів в школах (освітня субвенція та доплати вчителям) – 92,7 млрд грн,
- дотації місцевим бюджетам – 26,5 млрд грн.
Загалом видатки загального фонду державного бюджету за шість місяців 2026 року проведено у сумі 2,2 трлн грн і це на 8,7% менше плану, що переважно пов’язано із невисоким рівнем використання коштів на заходи капітального характеру.