У першому півріччі доходи загального фонду держбюджету виконано практично на рівні плану

Йдеться про 1,3 трлн грн – це на 21,7% більше обсягів першого півріччя 2025 року.

У першому півріччі цього року доходи загального фонду держбюджету (без грантів) виконано практично на рівні плану - 1,3 трлн грн. Це на 21,7% більше обсягів першого півріччя 2025 року, повідомила глава бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За рахунок яких податків (зборів) наповнено загальний фонд держбюджету:

імпортний ПДВ (отримано 318,2 млрд грн),

ПДФО та військовий збір (204,9 млрд грн),

податок на прибуток (186,4 млрд грн),

ПДВ з вироблених в Україні товарів (160 млрд грн вже за вирахунком відшкодованого ПДВ),

кошти НБУ (146,1 млрд грн),

імпортний акциз (86,3 млрд грн),

внутрішній акциз (66,1 млрд грн),

дивіденди та частина чистого прибутку держпідприємств (46,6 млрд грн),

ввізне мито (30,9 млрд грн),

рентна плата (28,8 млрд грн).

По деяких податках і зборах є перевиконання плану: від податку на прибуток підприємств (+25,4 млрд грн, або +15,8%), від ПДФО та військового збору (+11,2 млрд грн, +5,8%), від імпортного акцизу (+2,7 млрд грн, або +3,2%) та від рентної плати (+1,8 млрд грн, або на 6,7%).

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Водночас не виконано план від: ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 26,3 млрд грн (або на 14,1%), дивідендів та частини чистого прибутку держпідприємств – на 18,9 млрд грн (або на 28,8%), імпортного ПДВ – на 7,8 млрд грн (або на 2,4%), внутрішнього акцизу – на 3,1 млрд грн (або на 4,5%) та ввізного мита – на 738,8 млн грн (або на 2,3%).

У першому півріччі цього року Україна отримала і спрямувала на проведення невійськових видатків загального фонду понад $18 млрд. З них майже $13 млрд – це безповоротна допомога, в основному це ERA Loans (без врахування коштів від Великої Британії, які мають цільове військове призначення) та Ukraine Support Loan від ЄС у частині макрофінансової підтримки.

Більше 37% видатків бюджету покривається за рахунок міжнародної допомоги, тому для фінансової стабільності необхідно продовжувати виконувати умови міжнародних партнерів в рамках меморандуму з МВФ, Ukraine Facility тощо.

Від розміщення ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за 6 місяців 2026 року спрямовано 230,4 млрд грн.

Напрямки використання коштів загального фонду в першому півріччі традиційні:

оборона – 1,4 трлн грн, або 63% усіх видатків загального фонду,

погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) – 288,9 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) – 227,5 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) – 184,5 млрд грн,

програма медичних гарантій і скринінг здоров’я – 92,9 млрд грн,

зарплата вчителів в школах (освітня субвенція та доплати вчителям) – 92,7 млрд грн,

дотації місцевим бюджетам – 26,5 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду державного бюджету за шість місяців 2026 року проведено у сумі 2,2 трлн грн і це на 8,7% менше плану, що переважно пов’язано із невисоким рівнем використання коштів на заходи капітального характеру.